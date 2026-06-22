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Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев стал третьим на международном турнире во Франции - ФОТО

Бадминтон
Новости
22 Июня 2026 17:39
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Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев стал третьим на международном турнире во Франции - ФОТО

Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев вошел в число призеров международного турнира, который проходит во французском Мюлузе.

Как сообщает İdman.Biz, 20-летний спортсмен завоевал бронзовую медаль в парном разряде категории SU-5 вместе с польским партнером Бартломеем Мрозом.

В групповом этапе азербайджано-польский дуэт обыграл бразильцев Рамоса Сантоса и Йейли Родригеса, но уступил представителям Китайского Тайбэя Джен-Ю Фангу и Цюй Ю Пу.

Благодаря этому результату Алиев и Мроз вышли в полуфинал, где проиграли малайзийской паре Мохамед Азри - Чеа Лиек Хоу и завершили турнир с бронзовыми медалями.

İdman.Biz
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