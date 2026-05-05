Обсуждена организация Европейских соревнований по бадминтону, которые пройдут в Баку - ФОТО

Перспективы сотрудничества и подготовку к предстоящим европейским стартам обсудили председатель Специального Олимпийского комитета Вугар Бехбудов и президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов.

Как сообщает İdman.Biz, встреча была посвящена организации турнира, который пройдет в столице с 18 по 22 ноября.

В ходе переговоров стороны затронули вопросы обеспечения высокого уровня проведения соревнований и другие организационные задачи. Особое внимание было уделено укреплению взаимодействия между структурами для развития этого вида спорта.

İdman.Biz

