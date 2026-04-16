16 Апреля 2026
RU

Азербайджан делает спорт инклюзивным: День парабадминтона откроет новые возможности

Бадминтон
Новости
16 Апреля 2026 15:32
12
Национальный паралимпийский комитет Азербайджана и Федерация бадминтона Азербайджана совместно организуют специальное мероприятие под названием День парабадминтона.

Как сообщает İdman.Biz, основной целью проекта станет популяризация парабадминтона, привлечение к спорту людей с инвалидностью, развитие инклюзивной среды, а также поиск новых талантов.

В рамках мероприятия подростки и молодежь с инвалидностью впервые смогут попробовать себя в парабадминтоне, познакомиться с особенностями этого вида спорта и получить как теоретические, так и практические навыки.

Организаторы рассматривают инициативу как шаг к расширению возможностей для вовлечения молодых спортсменов в паралимпийское движение.

Отметим, День парабадминтона состоится 17 апреля в Baku Badminton Club.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

