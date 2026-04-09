В бадминтоне начнут использовать синтетические воланы из-за нехватки перьев

Всемирная федерация бадминтона (BWF) одобрила использование синтетических воланов на отдельных международных турнирах третьего уровня и юниорских соревнованиях.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщило агентство Reuters.

"В ходе испытаний будут собраны информация о характеристиках продукции, а также отзывы игроков, технических специалистов и организаторов мероприятий", - заявили в BWF.

Причиной стали сообщения о росте стоимости традиционных воланов из утиных или гусиных перьев, вызванном нехваткой сырья и растущей мировой популярностью спорта.

Ведущим производителем воланов является Китай, где производство мяса птицы в последние годы сократилось из-за вспышек птичьего гриппа и возвращения населения к употреблению свинины.