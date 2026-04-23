Талех Зиядов избран в Совет директоров Европейской федерации бадминтона - ФОТО

23 Апреля 2026 17:37
Талех Зиядов избран в Совет директоров Европейской федерации бадминтона

Президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов избран членом Совета директоров Европейской федерации бадминтона. По итогам голосования он получил право представлять Азербайджан в руководящем органе организации в 2026-2030 годах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, отчетно-выборная конференция Европейской федерации бадминтона состоялась в датском городе Хорсенс.

По итогам голосования Зиядов вошел в состав Совета директоров организации, который определяет стратегию развития бадминтона в Европе и принимает ключевые управленческие решения.

Избрание представителя Азербайджана в руководство континентальной федерации является важным шагом для усиления позиций страны на международной спортивной арене.

В течение нового срока Талех Зиядов будет представлять интересы Азербайджана в структуре европейского бадминтона до 2030 года.

Отметим, что в последние годы Федерация бадминтона Азербайджана активно расширяет международные связи, проводит крупные соревнования и развивает спортивную инфраструктуру.

