27 Апреля 2026
27 Апреля 2026 12:11
Конец эпохи 3х21: мировой бадминтон переходит на новую систему

Всемирная федерация бадминтона (BWF) одобрила одно из самых заметных изменений последних лет — новый игровой формат матчей. Речь идет о переходе на систему 3х15 вместо действующего формата 3х21.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бадминтона Азербайджана, для национальных федераций были проведены специальные информационные сессии, где разъяснили детали реформы.

Вопрос был вынесен на голосование на ежегодной генеральной ассамблее Всемирной федерации бадминтона, где члены организации поддержали инициативу.

Ожидается, что новые правила вступят в силу с 4 января 2027 года.

Согласно обновленной системе, партии будут играться до 15 очков, а победитель матча по-прежнему будет определяться по итогам трех геймов. Главная цель изменений — сделать игры более динамичными, короткими по времени и привлекательными для зрителей и телевещателей. В BWF считают, что сокращение продолжительности матчей повысит зрелищность и упростит восприятие турниров для широкой аудитории.

Также федерация уже распространила среди своих членов презентационные материалы, официальные отчеты и дополнительные документы по реформе.

İdman.Biz
