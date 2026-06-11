В Гяндже прошел турнир по бадминтону - ФОТО

В Гяндже состоялся турнир по бадминтону в рамках проекта "С площади на арену".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бадминтона Азербайджана, соревнования прошли на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа.

Турнир был организован совместно Гянджа-Дашкесанским региональным управлением молодежи и спорта и Федерацией бадминтона Азербайджана.

В соревнованиях приняли участие подростки, молодежь и представители старшего поколения. Основной целью проекта являются эффективная организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса к спорту и привлечение к занятиям физической активностью людей разных возрастов.

По итогам турнира участники, показавшие лучшие результаты, были награждены сертификатами от Гянджа-Дашкесанского регионального управления молодежи и спорта.