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В Гяндже прошел турнир по бадминтону - ФОТО

Бадминтон
Новости
11 Июня 2026 10:16
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В Гяндже прошел турнир по бадминтону

В Гяндже состоялся турнир по бадминтону в рамках проекта "С площади на арену".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бадминтона Азербайджана, соревнования прошли на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа.

Турнир был организован совместно Гянджа-Дашкесанским региональным управлением молодежи и спорта и Федерацией бадминтона Азербайджана.

В соревнованиях приняли участие подростки, молодежь и представители старшего поколения. Основной целью проекта являются эффективная организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, повышение интереса к спорту и привлечение к занятиям физической активностью людей разных возрастов.

По итогам турнира участники, показавшие лучшие результаты, были награждены сертификатами от Гянджа-Дашкесанского регионального управления молодежи и спорта.

İdman.Biz
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