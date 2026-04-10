В бадминтоне разрешили использовать синтетические воланы

В международных соревнованиях по бадминтону впервые разрешено использование синтетических воланов.

Как сообщает İdman.Biz, Всемирная федерация бадминтона (BWF) приняла это решение на фоне значительного подорожания натуральных воланов.

Речь идет о важном изменении для всего вида спорта: ранее в профессиональных турнирах применялись исключительно воланы из натуральных материалов - утиного или гусиного пера. Теперь организация дала разрешение на использование синтетических аналогов, однако пока это касается только юниорских соревнований и турниров низшего уровня среди взрослых.

Основной причиной нововведения стал резкий рост стоимости традиционного инвентаря. За последние два года цены на натуральные воланы увеличились более чем вдвое, опередив темпы инфляции и даже рост стоимости золота. Это связано с дефицитом сырья, вызванным птичьим гриппом и изменениями на рынке поставок.

Ожидается, что в перспективе синтетические воланы могут постепенно заменить классические, которые долгое время считались стандартом в профессиональном бадминтоне. При этом ряд ведущих игроков уже выразил недовольство новыми правилами, хотя и признает, что переход к альтернативным материалам становится неизбежным.