3 Августа 2026
RU

Баку примет международный турнир по бадминтону

Бадминтон
Новости
3 Августа 2026 13:53
28
Баку примет международный турнир по бадминтону

В Баку состоится международный турнир по бадминтону Azerbaijan Junior Open 2026.

Как сообщили İdman.Biz в пресс-службе Федерации бадминтона Азербайджана, соревнования пройдут с 14 по 16 августа в Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №13.

Наравне с азербайджанскими спортсменами, в турнире примут участие игроки из США, Ирана, Индии, Турции, Узбекистана, Таджикистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Грузии.

Главным судьей соревнований назначен греческий специалист Христос Евангелидис, а его заместителем станет Сабухи Гусейнов.

Призовой фонд турнира составит пять тысяч долларов (8500 манатов).

Согласно расписанию, опубликованному Европейской федерацией бадминтона, 13 августа состоится совещание представителей команд. Игровая программа же стартует 14 августа в 09:00 и завершится 16 августа финальными поединками, по итогам которых определятся призеры турнира.

Лейла Эминова
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев стал третьим на международном турнире во Франции - ФОТО
22 Июня 17:39
Бадминтон

Азербайджанский парабадминтонист Ибрагим Алиев стал третьим на международном турнире во Франции - ФОТО

20-летний спортсмен завоевал бронзовую медаль в парном разряде категории SU-5 вместе с польским напарником

В Гяндже прошел турнир по бадминтону
11 Июня 10:16
Бадминтон

В Гяндже прошел турнир по бадминтону - ФОТО

Участники разных возрастов соревновались в популяризации здорового образа жизни

Обсуждена организация Европейских соревнований по бадминтону, которые пройдут в Баку - ФОТО
5 Мая 21:32
Бадминтон

Обсуждена организация Европейских соревнований по бадминтону, которые пройдут в Баку - ФОТО

В ходе переговоров стороны затронули вопросы обеспечения высокого уровня проведения соревнований и другие организационные задачи
В Губе пройдет турнир по бадминтону памяти Гейдара Алиева
4 Мая 12:22
Бадминтон

В Губе пройдет турнир по бадминтону памяти Гейдара Алиева

Юные бадминтонисты сыграют в Губе 12-13 мая
Конец эпохи 3х21: мировой бадминтон переходит на новую систему
27 Апреля 12:11
Бадминтон

Конец эпохи 3х21: мировой бадминтон переходит на новую систему

С 2027 года вместо системы 3х21 планируют перейти на новый счет 3х15

Талех Зиядов избран в Совет директоров Европейской федерации бадминтона
23 Апреля 17:37
Бадминтон

Талех Зиядов избран в Совет директоров Европейской федерации бадминтона - ФОТО

Глава национальной федерации будет представлять Азербайджан в руководстве организации до 2030 года

Самое читаемое

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти
1 Августа 01:34
Мировой футбол

"Барселона" уступила "Бирмингем Сити" в серии пенальти

Основное время товарищеского матча завершилось со счетом 2:2
Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
"Реал" поставил Винисиусу ультиматум
31 Июля 20:08
Мировой футбол

"Реал" поставил Винисиусу ультиматум

Мадридский клуб требует определиться с новым контрактом, иначе может рассмотреть продажу игрока
Встретятся ли Месси и Нариман Ахундзаде? КОММЕНТАРИЙ и.о. тренера "Интер Майами"
1 Августа 10:41
Мировой футбол

Встретятся ли Месси и Нариман Ахундзаде? КОММЕНТАРИЙ и.о. тренера "Интер Майами"

Решение о выходе аргентинца на поле еще не принято