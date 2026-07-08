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Сабир Зейналов завоевал "серебро" на турнире Challenge в Южной Корее

Таэквондо
Новости
8 Июля 2026 13:24
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Сабир Зейналов завоевал "серебро" на турнире Challenge в Южной Корее

Азербайджанский паратаэквондист Сабир Зейналов завоевал серебряную медаль на открытом турнире Challenge в южнокорейском городе Чхунчхон.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен выступал в весовой категории до 58 кг. В 1/8 финала Зейналов победил россиянина Тимура Байтимирова. В четвертьфинале азербайджанский паратаэквондист оказался сильнее представителя Монголии Темирбека Хаулети, а в полуфинале одолел узбекистанца Файоза Валиджонова. В решающем поединке Зейналов встретился с турецким спортсменом Али Джаном Озджаном, уступил в последнем раунде и завершил турнир с серебряной медалью.

Отметим, что турнир дает рейтинговые очки для летних Паралимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

İdman.Biz
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