Азербайджанские таэквондисты завоевали три медали на международном турнире

Сборная Азербайджана по таэквондо среди взрослых успешно выступила на международном турнире "Алтай", который прошел в столице Казахстана Астане.

Как сообщает İdman.Biz, азербайджанские спортсмены завоевали на соревнованиях одну серебряную и две бронзовые медали.

Наиболее высокого результата добился Джавад Агаев, выступавший в весовой категории до 80 кг. Он дошел до финала и стал обладателем серебряной награды турнира.

Бронзовые медали в копилку сборной принесли Эльджан Алиев (80 кг) и Миная Акберова (46 кг).