В Гяндже прошло городское первенство по таэквондо - ФОТО

В Гянджинском олимпийском спортивном комплексе прошло городское первенство по таэквондо, посвященное "Году градостроительства и архитектуры".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, соревнование было организовано Гянджа-Дашкесанским региональным управлением молодежи и спорта при поддержке федерации.

В турнире приняли участие 120 спортсменов в возрастных группах детей, подростков и молодежи.

Участники боролись в различных весовых категориях.

По итогам первенства победители были награждены дипломами и медалями.