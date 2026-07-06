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В Гяндже прошло городское первенство по таэквондо - ФОТО

Таэквондо
Новости
6 Июля 2026 11:27
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В Гяндже прошло городское первенство по таэквондо - ФОТО

В Гянджинском олимпийском спортивном комплексе прошло городское первенство по таэквондо, посвященное "Году градостроительства и архитектуры".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, соревнование было организовано Гянджа-Дашкесанским региональным управлением молодежи и спорта при поддержке федерации.

В турнире приняли участие 120 спортсменов в возрастных группах детей, подростков и молодежи.

Участники боролись в различных весовых категориях.

По итогам первенства победители были награждены дипломами и медалями.

İdman.Biz
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