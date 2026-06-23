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Азербайджанские таэквондисты завоевали еще три медали на чемпионате "Алтай" в Казахстане

Таэквондо
Новости
23 Июня 2026 22:46
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Азербайджанские таэквондисты завоевали еще три медали на чемпионате "Алтай" в Казахстане

Молодежная сборная Азербайджана по таэквондо успешно продолжает выступление на чемпионате "Алтай", который проходит в столице Казахстана — Астане.

Как сообщает İdman.Biz, в очередной соревновательный день наши спортсмены пополнили копилку сборной одной серебряной и двумя бронзовыми медалями.

Нилуфар Борджи (49 кг) продемонстрировав отличную технику, дошла до финала и поднялась на вторую ступень пьедестала почета.

Захра Исаева (44 кг) замкнула тройку сильнейших в своей весовой категории.

Адиль Казимли (73 кг) завоевал бронзовую награду в упорных поединках среди юношей.

Напомним, что днем ранее азербайджанские таэквондисты показали аналогичный результат, также выиграв одну серебряную и две бронзовые медали.

İdman.Biz
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