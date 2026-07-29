Генсек Федерации таэквондо: "Чтобы спорт развивался, женщины должны быть во всех его сферах" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Таэквондо в Азербайджане, как и другие олимпийские виды спорта, сейчас переживает важный этап. Азербайджанские спортсмены активно готовятся к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и на международных турнирах ведут борьбу за рейтинговые очки, необходимые для получения олимпийских лицензий.

О борьбе за путевки на главные соревнования четырехлетия, целях Федерации таэквондо Азербайджана и многом другом İdman.Biz поговорил с генеральным секретарем организации и международным судьей Айгюль Абдуллаевой.

– Как вы оцениваете динамику выступлений азербайджанских таэквондистов на международной арене?

– В последние годы азербайджанское таэквондо сохраняет свою конкурентоспособность на международной арене, что подтверждается результатами, достигнутыми на турнирах различного уровня. Особенно радует, что наши спортсмены ведут постоянную борьбу не только за медали, но и за улучшение своих позиций в мировом рейтинге.

Если говорить об одних из последних соревнований – чемпионате Европы и Гран-при в Риме, – то выступление нашей команды оцениваю положительно. Это турниры высочайшего уровня. Безусловно, мы всегда рассчитываем на более высокие результаты, но спорт непредсказуем. Каждый из наших спортсменов проявил характер, продемонстрировал самоотверженную борьбу и сражался за медали до самого конца. На итоговый результат всегда влияет множество факторов: жеребьевка, физическая и психологическая готовность и ряд других обстоятельств. Главное, что сборная продолжает развиваться, а каждое соревнование становится ценным опытом, который приближает нас к новым успехам.

– Какие основные цели стоят перед федерацией во второй половине года?

– К числу ключевых направлений деятельности федерации относятся развитие судей и тренеров в соответствии с международными стандартами, подготовка молодых арбитров, работа с перспективными спортсменами младших возрастных категорий, а также расширение международного сотрудничества.

Но главным приоритетом остается успешное выступление на турнирах, расширение соревнованительного опыта, улучшение позиций в мировом рейтинге и достижение максимально возможных результатов в борьбе за олимпийские лицензии на Игры в Лос-Анджелесе. Этап набора рейтинговых очков для олимпийской квалификации продолжается. Поэтому каждый международный турнир и этап серии Гран-при имеет для нас особое значение. Федерация сосредоточила основные усилия на планомерной подготовке к олимпийской квалификации.

– Можно ли сказать, что уже формируется основной состав спортсменов, способных бороться за олимпийские лицензии и медали?

– Внутри федерации уже определен круг перспективных спортсменов, подготовка которых ведется по утвержденной программе. Тем не менее на данном этапе не считаю правильным называть конкретные имена. Впереди еще большое количество рейтинговых турниров, и окончательная оценка будет основываться на стабильности выступлений спортсменов, количестве набранных рейтинговых очков и уровне их подготовки. Наша главная цель – чтобы на Олимпийских играх Азербайджан представляли наиболее подготовленные спортсмены.

– Вы также являетесь международным судьей. Что больше всего запомнилось вам за годы работы на крупнейших соревнованиях?

– За время работы международным судьей мне довелось обслуживать множество поединков на чемпионатах мира и Европы, а также на этапах серии Гран-при и других престижных международных соревнованиях. Безусловно, наиболее памятными остаются полуфиналы и финалы мировых первенств. На этих стадиях ответственность судьи особенно велика. Не менее яркие впечатления оставляют и решающие поединки серии Гран-при, особенно в тяжелых весовых категориях среди мужчин. Они отличаются высоким темпом, мощной борьбой и предельным напряжением.

– Недавно вы были назначены членом Судейского комитета Европейского союза таэквондо (ETU). Что это назначение значит для азербайджанского таэквондо?

– Прежде всего я рассматриваю это назначение как проявление доверия к азербайджанскому таэквондо и отечественной школе судейства. Для меня это большая ответственность и одновременно признание той многолетней работы, которую наша федерация ведет в направлении развития судейского корпуса.

Основная задача Судейского комитета ETU заключается в совершенствовании международных стандартов судейства, единообразном применении правил и содействии профессиональному развитию арбитров. В современном таэквондо используются электронная система начисления очков, видеоповторы и единые международные правила, что обеспечивает максимально объективное проведение соревнований. Поэтому представительство в комитете не преследует цели предоставить преимущества какой-либо стране – такой подход противоречил бы принципам международного спорта.

Вместе с тем присутствие Азербайджана в столь авторитетной структуре будет способствовать дальнейшему укреплению спортивного авторитета нашей страны, расширению международного опыта наших судей и создаст дополнительные возможности для того, чтобы в будущем больше азербайджанских специалистов были представлены в международных спортивных организациях.

– Как вы думаете, могут ли ваши успехи, в том числе это назначение, стать примером для девушек и повысить их интерес к таэквондо и спорту в целом?

– Я убеждена, что любой успех, достигнутый на международном уровне, становится источником мотивации для молодежи. Важно, чтобы женщины были представлены в международном спорте не только как спортсменки, но и как судьи, тренеры и спортивные функционеры. Это имеет большое значение для дальнейшего развития спорта.

Если мое назначение поможет молодым девушкам поверить в собственные силы и станет для них дополнительным стимулом к работе в международных структурах, я буду считать это очень позитивным результатом. Уверена, что в будущем число женщин-специалистов, представляющих нашу страну на международной арене, будет только расти.