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Азербайджанский таэквондист завоевал "бронзу" в Казахстане

Таэквондо
Новости
27 Июня 2026 02:45
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Азербайджанский таэквондист завоевал "бронзу" в Казахстане

Азербайджанский таэквондист Адиль Казымлы стал бронзовым призером международного турнира Kazakhstan Open, проходящего в столице Казахстана Астане.

Как сообщает İdman.Biz, представитель молодежной сборной Азербайджана, выступающий в весовой категории до 73 кг, завершил соревнования с бронзовой медалью.

Ранее еще одну награду для азербайджанской команды завоевала Миная Акберова (до 46 кг), которая стала победительницей турнира.

Напомним, молодежная и взрослая сборные Азербайджана принимают участие в международных соревнованиях в Астане под руководством вице-президента Федерации таэквондо Азербайджана Ниямеддина Пашаева, главного тренера национальной команды Мамеда Абдуллаева и тренеров Эльнура Аманова и Айхана Тагизаде.

İdman.Biz
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