Азербайджанские таэквондисты завоевали 22 медали в Батуми

Представители клубов Федерации таэквондо Азербайджана завоевали 22 медали на международном турнире Batumi Open в Грузии.
Как сообщает İdman.Biz, соревнования прошли в Батуми с 31 июля по 2 августа. Азербайджанские таэквондисты выиграли восемь золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград.
Золотые медалисты:
Аян Алиева (27 кг, младшие девушки) — "Масаллы"
Дарья Гусейнова (30 кг, младшие девушки) — "Ираван"
Фидан Гафарова (33 кг, кадеты) — "Мубариз"
Рада Асад (44 кг, кадеты) — "Мубариз"
Рукая Гумбатлы (51 кг, кадеты) — "Мубариз"
Сабрин Байрамова (52 кг, юниоры) — "Абшерон"
Харун Салманзаде (58 кг, взрослые) — "Мубариз"
Гюльназ Абдуллазаде (59 кг, кадеты) — "Джесур"
Серебряные медалисты:
Умид Шахбазов (41 кг, кадеты) — "Нефтчи"
Ульви Мамедов (45 кг, кадеты) — "Агсу"
Зейд Садыхов (45 кг, кадеты) — "Мубариз"
Эсманур Азаева (47 кг, кадеты) — "Нефтчи"
Фарид Халимов (48 кг, кадеты) — "Мубариз"
Фатима Рамазанлы (55 кг, кадеты) — "Абшерон"
Бронзовые медалисты:
Умид Асланов (25 кг, младшие юноши) — "Гейгель"
Эсма Абдуллазаде (29 кг, кадеты) — "Умид"
Ахмед Мурватов (33 кг, кадеты) — "Нефтчи"
Ягут Исмаиллы (33 кг, кадеты) — "Абшерон"
Назлы Гаджиева (37 кг, кадеты) — "Гейгель"
Маликеждер Галабеков (41 кг, кадеты) — "Мубариз"
Эльгюн Мамедли (49 кг, кадеты) — "Умид"
Джавад Гейдарли (53 кг, кадеты) — "Масаллы"