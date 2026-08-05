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Азербайджанские таэквондисты завоевали 22 медали в Батуми

Таэквондо
Новости
5 Августа 2026 16:18
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Азербайджанские таэквондисты завоевали 22 медали в Батуми

Представители клубов Федерации таэквондо Азербайджана завоевали 22 медали на международном турнире Batumi Open в Грузии.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования прошли в Батуми с 31 июля по 2 августа. Азербайджанские таэквондисты выиграли восемь золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых наград.

Золотые медалисты:

Аян Алиева (27 кг, младшие девушки) — "Масаллы"

Дарья Гусейнова (30 кг, младшие девушки) — "Ираван"

Фидан Гафарова (33 кг, кадеты) — "Мубариз"

Рада Асад (44 кг, кадеты) — "Мубариз"

Рукая Гумбатлы (51 кг, кадеты) — "Мубариз"

Сабрин Байрамова (52 кг, юниоры) — "Абшерон"

Харун Салманзаде (58 кг, взрослые) — "Мубариз"

Гюльназ Абдуллазаде (59 кг, кадеты) — "Джесур"

Серебряные медалисты:

Умид Шахбазов (41 кг, кадеты) — "Нефтчи"

Ульви Мамедов (45 кг, кадеты) — "Агсу"

Зейд Садыхов (45 кг, кадеты) — "Мубариз"

Эсманур Азаева (47 кг, кадеты) — "Нефтчи"

Фарид Халимов (48 кг, кадеты) — "Мубариз"

Фатима Рамазанлы (55 кг, кадеты) — "Абшерон"

Бронзовые медалисты:

Умид Асланов (25 кг, младшие юноши) — "Гейгель"

Эсма Абдуллазаде (29 кг, кадеты) — "Умид"

Ахмед Мурватов (33 кг, кадеты) — "Нефтчи"

Ягут Исмаиллы (33 кг, кадеты) — "Абшерон"

Назлы Гаджиева (37 кг, кадеты) — "Гейгель"

Маликеждер Галабеков (41 кг, кадеты) — "Мубариз"

Эльгюн Мамедли (49 кг, кадеты) — "Умид"

Джавад Гейдарли (53 кг, кадеты) — "Масаллы"

İdman.Biz
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