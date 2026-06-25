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Азербайджанская таэквондистка завоевала "золото" на турнире Kazakhstan Open

Таэквондо
Новости
25 Июня 2026 22:36
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Азербайджанская таэквондистка завоевала "золото" на турнире Kazakhstan Open

Представительница сборной Азербайджана по таэквондо Миная Акберова (до 46 кг) завоевала золотую медаль на международном турнире Kazakhstan Open, проходящем в Астане.

Как сообщили İdman.Biz в Федерации таэквондо Азербайджана, спортсменка успешно выступила на соревнованиях и поднялась на высшую ступень пьедестала.

Отметим, что молодежная и взрослая сборные Азербайджана по таэквондо принимают участие в чемпионате Altay (22–23 июня) и международном турнире Kazakhstan Open (25–27 июня) в Астане под руководством вице-президента Федерации таэквондо Ниямеддина Пашаева, главного тренера взрослой сборной Мамеда Абдуллаева, а также тренеров Эльнура Аманова и Айхана Тагизаде.

İdman.Biz
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