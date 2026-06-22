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Сборные Азербайджана по таэквондо выступят на двух международных турнирах в Астане - ФОТО

Таэквондо
Новости
22 Июня 2026 15:27
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Сборные Азербайджана по таэквондо выступят на двух международных турнирах в Астане - ФОТО

Молодежная и взрослая сборные Азербайджана по таэквондо примут участие в двух международных турнирах, которые пройдут в Астане.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, национальные команды выступят на чемпионате Altay Championship, который состоится 22-23 июня, а также на международном турнире Kazakhstan Open, запланированном на 25-27 июня.

Команды отправились в Казахстан под руководством вице-президента Федерации таэквондо Азербайджана Ниямеддина Пашаева, главного тренера взрослой сборной Мамеда Абдуллаева, а также тренеров Эльнура Аманова и Айхана Тагизаде.

В состав молодежной сборной вошли Захра Исаева, Хумай Дадашова (обе - 44 кг), Нилуфар Борджи (49 кг), Новруз Алиев (55 кг), Адиль Казымлы (73 кг) и Исрафил Наджафов (78 кг).

За взрослую сборную выступят Миная Акберова (46 кг), Гашим Магомедов (63 кг), Васиф Селимов (68 кг), Джавад Агаев (74 кг), Эльджан Алиев (80 кг) и Эльтадж Гафаров (+87 кг).

Отметим, что Азербайджан на этих соревнованиях также представят международные рефери Гюндуз Абдуллаев, Айгюль Абдуллаева и Рамал Джамалов.

İdman.Biz
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