Определились победители Республиканской спортивной олимпиады школьников по таэквондо

В рамках Республиканской спортивной олимпиады школьников завершились соревнования по таэквондо.

Как сообщает İdman.Biz, поединки проходили в Спортивно-оздоровительном клубе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). В турнире приняли участие 128 спортсменов 2012–2014 годов рождения. Представители 14 спортивных школ оспаривали медали в 19 весовых категориях.

В церемонии награждения победителей и призеров приняли участие вице-президент Федерации таэквондо Азербайджана Хикмет Самедов и заведующий отделом Министерства науки и образования Эльнур Алиев.

Победители и призеры соревнований:

Мальчики

33 кг

1. Юсиф Зарбалиев

2. Рамал Асадзаде

3. Исмаил Зейналов

3. Миргусейн Мамедли

37 кг

1. Фахри Гусейнли

2. Гасан Адыгезалов

3. Мехди Гадималиев

3. Юсиф Сулейманов

41 кг

1. Ульви Мамедов

2. Самурай Бабаев

3. Юсиф Мамедли

3. Маликаждар Галабеков

45 кг

1. Камал Аллахвердиев

2. Исмаил Ибрагимов

3. Пюнхан Гейдарли

3. Роял Алиев

49 кг

1. Раул Насибов

2. Эльмир Багиров

3. Мухаммед Бархударлы

3. Мухаммед Искендеров

53 кг

1. Заур Гусейнов

2. Джанали Джафаров

3. Мехрадж Гасанов

3. Угур Абдуллаев

57 кг

1. Шахин Абдуллаев

2. Муса Гулиев

3. Ильхам Рашидов

3. Эльдениз Тагиев

61 кг

1. Амин Гасымов

2. Умид Алиев

3. Айхан Сафарли

3. Яхья Сулейманлы

65 кг

1. Юсиф Нагизаде

2. Алихан Мамедов

3. Нихат Ахмедов

3. Агшин Абдуллаев

+65 кг

1. Кянан Ализаде

2. Эльхан Агаев

3. Микаил Велиев

3. Ислам Исмаилов

Девочки

29 кг

1. Аху Искендер

2. Марьям Альмурадова

33 кг

1. Айшан Абазарова

2. Медина Ханифаева

3. Айсен Гусейнова

3. Фидан Мухтарзаде

37 кг

1. Захра Гусейнова

2. Фидан Гафарова

3. Хадиджа Гулиева

3. Назлы Гаджиева

41 кг

1. Ругайя Алиева

2. Захра Рахимли

3. Бану Гейбатсой

3. Сара Алиева

44 кг

1. Инджи Оруджзаде

2. Дениз Исмаиллы

3. Туба Мамедова

3. Инджи Бабаева

47 кг

1. Сабина Исламзаде

2. Фидан Джафарзаде

3. Нигар Сокович

3. Айлан Хаммедова

51 кг

1. Зейнаб Ализаде

2. Саида Пашаева

3. Фатима Агазаде

3. Сама Искендерли

55 кг

1. Эда Эрен

2. Нурай Гасымзаде

59 кг

1. Гюльназ Абдуллаева

2. Марьям Асадова