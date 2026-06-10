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50 таэквондистов сдали экзамен на степень дан - ФОТО

Таэквондо
Новости
10 Июня 2026 12:50
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50 таэквондистов сдали экзамен на степень дан

Федерация таэквондо Азербайджана провела очередной экзамен на присвоение степеней дан.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, испытания состоялись в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.

В экзамене приняли участие 50 спортсменов. Из них 40 человек претендовали на получение первого дана, четыре - второго, три - третьего, два - четвертого и один участник сдавал экзамен на пятый дан.

Экзамен принимал технический директор Федерации таэквондо Азербайджана, международный рефери О Кван Чхоль.

В мероприятии также приняла участие генеральный секретарь федерации Айгюн Абдуллаева.

İdman.Biz
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