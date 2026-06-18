Азербайджанские таэквондисты завоевали шесть медалей на Евро - ФОТО

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на клубном чемпионате Европы по таэквондо, который прошел в Сараево (Босния и Герцеговина).
Как сообщает İdman.biz, представители нашей страны завоевали на турнире шесть медалей - две золотые, три серебряные и одну бронзовую.
Победителями соревнований стали Айдан Гусейнова и Рада Асад.
Серебряные награды выиграли Ислам Гулузаде, Гекальп Чилингир и Ренад Зульфигарлы.
Бронзовую медаль в весовой категории свыше 30 кг завоевал Акпер Тагиев.
Благодаря успешному выступлению азербайджанские клубы заняли первое место в общекомандном зачете, опередив всех соперников и став обладателями главного трофея турнира.