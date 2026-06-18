Азербайджанские таэквондисты завоевали шесть медалей на Евро - ФОТО

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на клубном чемпионате Европы по таэквондо, который прошел в Сараево (Босния и Герцеговина).

Как сообщает İdman.biz, представители нашей страны завоевали на турнире шесть медалей - две золотые, три серебряные и одну бронзовую.

Победителями соревнований стали Айдан Гусейнова и Рада Асад.

Серебряные награды выиграли Ислам Гулузаде, Гекальп Чилингир и Ренад Зульфигарлы.

Бронзовую медаль в весовой категории свыше 30 кг завоевал Акпер Тагиев.

Благодаря успешному выступлению азербайджанские клубы заняли первое место в общекомандном зачете, опередив всех соперников и став обладателями главного трофея турнира.