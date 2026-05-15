Имамеддин Халилов: "На чемпионате Европы стал вторым из-за травм"

15 Мая 2026 15:04
Азербайджанский паратаеквондист Имамеддин Халилов прокомментировал выступление на чемпионате Европы в немецком Мюнхене.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, спортсмен, завоевавший серебряную медаль в категории K44 в весе до 70 кг, признался, что травмы помешали ему полноценно провести финальный бой.

"Надеялся завоевать золотую медаль. Просто у меня были небольшие травмы. Из-за этого я не смог бороться в финале так, как хотел", - заявил Халилов.

Победитель Паралимпиады-2024 в Париже отметил, что подходил к чемпионату Европы с максимальными амбициями.

"Я боролся в финалах последних пяти чемпионатов Европы. Трижды довольствовался серебряной медалью, а два раза становился чемпионом. В этот раз тоже старался завоевать золото. Не получилось. Главная цель - добиться этого на следующем чемпионате Европы", - подчеркнул спортсмен.

Халилов также высказался о специальной награде, которую получил в честь 50-летия Европейского союза тхэквондо.

"Получить такую награду очень почетно. Подобные награды еще больше увеличивают нашу ответственность", - отметил паратаеквондист.

Отметим, что Имамеддин Халилов является чемпионом Паралимпийских игр в Париже.

