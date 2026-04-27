В Азербайджане пройдет чемпионат страны по таэквондо среди подростков

27 Апреля 2026 11:56
17
С 28 по 30 апреля в Азербайджане состоится национальное первенство по таэквондо среди подростков.

Как сообщает İdman.Biz, турнир пройдет в спортивно-оздоровительном клубе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

По информации Федерации таэквондо Азербайджана, соревнования продлятся три дня.

В чемпионате примут участие 554 спортсмена, представляющие 70 клубов и спортивных обществ столицы и различных регионов страны. За награды будут бороться юноши и девушки 2012-2014 годов рождения.

У юношей медали разыграют в категориях 33 кг, 37 кг, 41 кг, 45 кг, 49 кг, 53 кг, 57 кг, 61 кг, 65 кг и свыше 65 кг.

У девушек предусмотрены веса 29 кг, 33 кг, 37 кг, 41 кг, 44 кг, 47 кг, 51 кг, 55 кг, 59 кг и свыше 59 кг.

Все поединки турнира будут транслироваться в прямом эфире на официальном YouTube-канале Федерации таэквондо Азербайджана.

Вход на арену для болельщиков и любителей спорта будет свободным.

