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В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе прошел тренерский семинар по таэквондо - ФОТО

Таэквондо
Новости
8 Июня 2026 13:39
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В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе прошел тренерский семинар по таэквондо

В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе состоялся тренерский семинар по таэквондо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, мероприятие провел технический директор организации О Кван Чхоль.

В семинаре приняли участие 43 тренера.

Основной целью мероприятия стало повышение профессионального уровня специалистов и совершенствование их знаний в области подготовки спортсменов.

В мероприятии также приняла участие генеральный секретарь Федерации таэквондо Азербайджана Айгюн Абдуллаева.

İdman.Biz
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