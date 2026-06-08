В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе прошел тренерский семинар по таэквондо - ФОТО

В Абшеронском олимпийском спортивном комплексе состоялся тренерский семинар по таэквондо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, мероприятие провел технический директор организации О Кван Чхоль.

В семинаре приняли участие 43 тренера.

Основной целью мероприятия стало повышение профессионального уровня специалистов и совершенствование их знаний в области подготовки спортсменов.

В мероприятии также приняла участие генеральный секретарь Федерации таэквондо Азербайджана Айгюн Абдуллаева.