20 Мая 2026
Представители Азербайджана получили назначения в Европейском союзе таэквондо

20 Мая 2026 18:36
Представители Азербайджана получили назначения в Европейском союзе таэквондо

Объявлены результаты назначений в различные комитеты Европейского союза таэквондо (ETU).

Как сообщает İdman.Biz, согласно решению президента организации Сакиса Прагалоса, генеральный секретарь Федерации таэквондо Азербайджана Айгюль Абдуллаева назначена членом Судейского комитета ETU.

Кроме того, пресс-секретарь Федерации таэквондо Азербайджана Айсель Султанова получила должность вице-председателя Медиа-комитета ETU.

Назначения будут действовать до заседания Генеральной ассамблеи ETU, которое состоится в 2027 году.

