9 Мая 2026
RU

Таэквондисты Азербайджана выступят на чемпионате Европы

Таэквондо
Новости
9 Мая 2026 13:13
22
Таэквондисты Азербайджана выступят на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по таэквондо примет участие в чемпионате Европы среди взрослых.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, турнир пройдет 11-14 мая в немецком Мюнхене.

Отмечается, что национальная команда уже отправилась в Германию.

Сборная выступит на чемпионате Европы под руководством вице-президента Федерации таэквондо Азербайджана Ниямеддина Пашаева, главного тренера национальной команды Мамеда Абдуллаева, а также тренеров Гюнай Зейналовой и Сабухи Зульфугарова.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Таэквондисты Азербайджана взяли четыре медали в Грузии
5 Мая 12:52
Таэквондо

Таэквондисты Азербайджана взяли четыре медали в Грузии - ФОТО

Спортсмены из Масаллы выиграли "золото" и три "бронзы" на международном турнире

В Азербайджане пройдет чемпионат страны по таэквондо среди подростков
27 Апреля 11:56
Таэквондо

В Азербайджане пройдет чемпионат страны по таэквондо среди подростков

Более 550 спортсменов из 70 клубов поборются за медали

Азербайджан выступит на юниорском чемпионате мира по таэквондо
7 Апреля 16:05
Таэквондо

Азербайджан выступит на юниорском чемпионате мира по таэквондо - ФОТО

15 спортсменов поборются за медали в Ташкенте

В Азербайджане пройдет первенство страны по таэквондо среди кадетов
1 Апреля 13:26
Таэквондо

В Азербайджане пройдет первенство страны по таэквондо среди кадетов

Турнир состоится 28-30 апреля в Баку и будет открыт для зрителей

Гусейн Новрузов выиграл "золото "на Türkiye Open по пумсэ
28 Марта 14:49
Таэквондо

Гусейн Новрузов выиграл "золото "на Türkiye Open по пумсэ

Это первая победа Азербайджана в истории взрослых соревнований в данной дисциплине

Азербайджанские паратаэквондисты завоевали бронзовые медали в Анталье
25 Марта 23:59
Паралимпизм

Азербайджанские паратаэквондисты завоевали бронзовые медали в Анталье - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гасанова, Алиев и Халилов успешно выступили на международном турнире

Самое читаемое

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО
8 Мая 02:02
Мировой футбол

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО

Бил или не бил, вот в чем вопрос