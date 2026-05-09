Таэквондисты Азербайджана выступят на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по таэквондо примет участие в чемпионате Европы среди взрослых.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, турнир пройдет 11-14 мая в немецком Мюнхене.

Отмечается, что национальная команда уже отправилась в Германию.

Сборная выступит на чемпионате Европы под руководством вице-президента Федерации таэквондо Азербайджана Ниямеддина Пашаева, главного тренера национальной команды Мамеда Абдуллаева, а также тренеров Гюнай Зейналовой и Сабухи Зульфугарова.