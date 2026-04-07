Азербайджан выступит на юниорском чемпионате мира по таэквондо - ФОТО

Сборная Азербайджана по таэквондо примет участие в чемпионате мира среди юниоров в Ташкенте, где будет представлена во всех заявленных весовых категориях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, в состав команды вошли 15 спортсменов.

В мужскую команду включены Расим Халилов (45 кг), Ильяс Гатамли (48 кг), Новруз Алиев (51 кг), Эльмир Салимов (55 кг), Мухаммед Гасанов (59 кг), Чингиз Гасанов (63 кг), Гасан Ализаде (68 кг), Адиль Казымлы (73 кг), Исрафил Наджафов (78 кг) и Аллахверди Мамедов (+78 кг).

В женской части сборной выступят Ламан Манафова (42 кг), Нилуфар Борджи (49 кг), Гюлай Алиева (52 кг), Фатима Гасанова (55 кг) и Туркан Юнисзаде (59 кг).

Отметим, что турнир пройдет с 12 по 17 апреля в столице Узбекистана.