Таэквондисты Азербайджана взяли четыре медали в Грузии - ФОТО

Азербайджанские таэквондисты завоевали четыре медали на турнире Georgian Liga Open в Грузии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, представители масаллинского клуба успешно выступили в двух возрастных категориях.

Среди младших подростков Аян Алиева в весе 27 кг завоевала золотую медаль. Юнис Гашимли в весе 24 кг и Али Алиев в весе 27 кг стали бронзовыми призерами.

Еще одну медаль Азербайджану принес Заур Расулзаде. В соревновании среди подростков он занял третье место в весовой категории 45 кг.

