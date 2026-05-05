Таэквондисты Азербайджана взяли четыре медали в Грузии - ФОТО

5 Мая 2026
Таэквондисты Азербайджана взяли четыре медали в Грузии

5 Мая 2026 12:52
Таэквондисты Азербайджана взяли четыре медали в Грузии

Азербайджанские таэквондисты завоевали четыре медали на турнире Georgian Liga Open в Грузии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, представители масаллинского клуба успешно выступили в двух возрастных категориях.

Среди младших подростков Аян Алиева в весе 27 кг завоевала золотую медаль. Юнис Гашимли в весе 24 кг и Али Алиев в весе 27 кг стали бронзовыми призерами.

Еще одну медаль Азербайджану принес Заур Расулзаде. В соревновании среди подростков он занял третье место в весовой категории 45 кг.

Отметим, что азербайджанские спортсмены завершили турнир в Грузии с одним золотом и тремя бронзовыми наградами.

İdman.Biz
