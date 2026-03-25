Азербайджанские паратаеквондисты выступят на турнире в Анталье

Сборная Азербайджана по паратаеквондо примет участие в открытом международном турнире в Турции.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование пройдет в Анталье, где страну представят спортсмены в категории K-44.

В мужских соревнованиях выступят Сабир Зейналов (58 кг), Амин Алиев (63 кг), Амин Шихалиев (63 кг), Имамеддин Халилов (70 кг) и Орхан Джафаров (80 кг). В женской категории заявлена Самая Гасанова (47 кг).

Турнир дает рейтинговые очки для участия в летних Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Команду возглавляют главный тренер Фарид Тагизаде и старший тренер Яшар Сафаров.