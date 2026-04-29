Азербайджанские паралучники принимают участие в чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по паралимпийской стрельбе из лука отправилась в столицу Италии для участия в чемпионате Европы. Турнир, который продлится до 2 мая, принимает Рим.

Как сообщает İdman.Biz, на континентальном первенстве нашу страну представят три паралимпийца. За победу в соревнованиях поборются Али Набиев, Галиб Алиев и Шахин Джаббаров.

Национальная команда примет участие в турнире под руководством главного тренера Ильгара Аббасова. Наши спортсмены постараются показать наилучшие результаты как в индивидуальном, так и в командном зачете.