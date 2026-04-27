Азербайджан взял семь медалей на чемпионате мира по каратэ - ФОТО

27 Апреля 2026 10:39
Азербайджан взял семь медалей на чемпионате мира по каратэ

Азербайджанские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по шотокан каратэ среди дефлимпийцев, который прошел в турецком Стамбуле.

Как сообщает İdman.Biz, на турнире версии Всемирной федерации шотокана (WSF) сборная Азербайджана была представлена десятью спортсменами и завоевала в общей сложности семь медалей.

На счету команды три золотые, две серебряные и две бронзовые награды.

Чемпионами мира стали Хикмет Агаев в категории старше 18 лет до 75 кг (кумите), Сахиб Сахибли в категории старше 18 лет свыше 75 кг (кумите), а также Юсиф Азимзаде среди спортсменов 14–17 лет в весе до 60 кг.

Серебряные медали завоевали Айтен Гадирова в дисциплине ката и Низамеддин Азимзаде среди спортсменов 14–17 лет в весовой категории до 60 кг.

Бронзовыми призерами турнира стали Алиакбар Ализаде в категории старше 18 лет до 75 кг и Эльнур Гасымзаде в весе свыше 75 кг.

Успешное выступление в Стамбуле стало очередным подтверждением высокого уровня азербайджанских спортсменов в адаптивном спорте.

İdman.Biz
