Азербайджанские каратисты завоевали 11 медалей на ЧМ - ФОТО

Сборная Азербайджана по ашихара-карате успешно выступила на чемпионате мира.

Как сообщает İdman.Biz, турнир прошел в турецкой Анталье под эгидой Международной организации ашихара - карате (AIKO) и собрал более 900 спортсменов из 20 стран.

Азербайджанская команда, представленная 18 спортсменами, завоевала 8 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, заняв третье место в командном зачете.

Среди взрослых золотые медали выиграли Кянан Гулиев и Ульфат Велиев, а Ибрагим Халилов был признан самым техничным бойцом турнира.

В детских соревнованиях Орхан Шахмамедов стал победителем в категории 12-13 лет (40 кг), а Мехди Халилов завоевал золотые медали сразу в двух дисциплинах - кумите и ката.

Яркое выступление показал Алекпер Мирзаев, который стал чемпионом как в ашихара карате, так и в боях "фулл контакт", завоевав чемпионский пояс.