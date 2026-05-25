Азербайджанские каратисты завоевали девять медалей на Евро во Франкфурте

В немецком городе Франкфурт завершился 61-й чемпионат Европы WKF по каратэ.

Как сообщает İdman.Biz, со ссылкой на Федерацию каратэ Азербайджана, в соревнованиях, проходивших 20–24 мая, приняли участие 586 спортсменов из 50 стран.

Чемпионат Европы запомнился успехами азербайджанских каратистов. В категории до 55 кг среди женщин Мадина Садыгова завоевала золотую медаль и вошла в историю как первая азербайджанская женщина - чемпионка Европы среди взрослых по версии WKF.

Ещё одна представительница Азербайджана Ирина Зарецкая стала бронзовым призером в весовой категории до 68 кг.

В паракарате азербайджанские спортсмены Видади Халыгов, Фаррух Гайбалиев и Айсель Ахмедли также завоевали бронзовые медали чемпионата Европы.

Женская сборная Азербайджана в командных соревнованиях по кумитэ также заняла третье место. В составе команды выступили Мадина Садыгова, Ирина Зарецка, Гюлай Оруджова и Айсу Ализаде.

Мужская сборная Азербайджана в отдельных категориях была близка к завоеванию медалей, однако на этот раз осталась без пьедестала.

В общекомандном зачете сборная Азербайджана заняла шестое место, что было оценено как очередное подтверждение развития азербайджанского каратэ на международной арене.

В рамках чемпионата также состоялась встреча президента Федерации каратэ Азербайджана Ульви Гулиева с президентом Всемирной федерации каратэ Антонио Эспиносом. Стороны обсудили развитие каратэ в Азербайджане, международное сотрудничество и будущие проекты.

Кроме того, прошла встреча с японским мастером каратэ мирового уровня, обладателем 9-го дана, шиханом Кагава, в ходе которой были обсуждены вопросы обмена опытом и перспективы развития этого вида спорта.