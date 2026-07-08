Азербайджанские специалисты по каратэ получили международные судейские сертификаты - ФОТО

Азербайджанские специалисты по киокушинкай SENSHI каратэ получили международные судейские сертификаты.

Как сообщает İdman.Biz, делегация Федерации каратэ Азербайджана участвует в международных мероприятиях, которые проходят в болгарском городе Варна.

В рамках программы, рассчитанной на 7-11 июля, генеральный секретарь Федерации каратэ Азербайджана и официальный представитель направления Габиль Саядов, а также тренеры-преподаватели Рза Мустафаев и Вусал Мамедов были отмечены международными судейскими сертификатами.

Сертификаты им вручены Всемирным союзом киокушин.