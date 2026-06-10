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Азербайджанские каратисты завоевали восемь медалей на чемпионате Европы - ФОТО

Каратэ
Новости
10 Июня 2026 17:38
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Азербайджанские каратисты завоевали восемь медалей на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по стилю сито-рю успешно выступила на чемпионате Европы в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию карате Азербайджана, национальная команда под руководством Бахадура Ахмедова завоевала восемь медалей.

В соревнованиях приняли участие 10 азербайджанских спортсменов.

В возрастной категории 10-11 лет Мехди Мамедли выиграл все свои поединки и стал чемпионом Европы. Золотые медали также завоевали Тунджай Гусейнов среди мужчин и Масума Мамедли в возрастной группе 14-15 лет.

Серебряными призерами стали Кянан Мамедли в категории 12-13 лет и Парвиз Баширли среди мужчин.

Бронзовые награды выиграли Субхан Алиев (12-13 лет), Тельман Сафарли (10-11 лет) и Омар Гусейн (6-7 лет).

Таким образом, азербайджанская команда завершила чемпионат Европы с тремя золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

İdman.Biz
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