Азербайджанские каратисты завоевали восемь медалей на чемпионате Европы - ФОТО

Сборная Азербайджана по стилю сито-рю успешно выступила на чемпионате Европы в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию карате Азербайджана, национальная команда под руководством Бахадура Ахмедова завоевала восемь медалей.

В соревнованиях приняли участие 10 азербайджанских спортсменов.

В возрастной категории 10-11 лет Мехди Мамедли выиграл все свои поединки и стал чемпионом Европы. Золотые медали также завоевали Тунджай Гусейнов среди мужчин и Масума Мамедли в возрастной группе 14-15 лет.

Серебряными призерами стали Кянан Мамедли в категории 12-13 лет и Парвиз Баширли среди мужчин.

Бронзовые награды выиграли Субхан Алиев (12-13 лет), Тельман Сафарли (10-11 лет) и Омар Гусейн (6-7 лет).

Таким образом, азербайджанская команда завершила чемпионат Европы с тремя золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями.