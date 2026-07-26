26 Июля 2026
RU

Сборная Азербайджана по каратэ завоевала четыре медали на чемпионате мира в Румынии - ФОТО

Каратэ
Новости
26 Июля 2026 00:25
7
Сборная Азербайджана по каратэ завоевала четыре медали на чемпионате мира в Румынии - ФОТО

Сборная Азербайджана по традиционному каратэ добилась успешных результатов на 14-м чемпионате мира WUKF, проходящем в Румынии.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день соревнований член сборной Салман Салманов, выступив в соревнованиях по ката среди молодежи, стал чемпионом мира и завоевал две золотые медали.

Во второй день чемпионата еще два представителя нашей команды поднялись на пьедестал почета. Так, Алышан Азизов занял третье место в кумитэ среди молодежи (18–20 лет), а Анар Ализаде удостоился третьего места в кумитэ среди юниоров (14–15 лет).

Таким образом, сборная Азербайджана на 14-м чемпионате мира WUKF на данный момент завоевала две золотые и две бронзовые медали.

Сборная команда готовилась к соревнованиям под руководством главы направления традиционного каратэ, обладателя черного пояса 8-го дана Ахмеда Эфенди и главного тренера Бахрама Гатамова.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Гяндже прошел региональный семинар для каратистов и тренеров - ФОТО
20 Июля 05:30
Каратэ

В Гяндже прошел региональный семинар для каратистов и тренеров - ФОТО

В семинаре приняли участие около 300 человек
В Гяндже состоялась церемония открытия международного турнира по каратэ "Олимпийские надежды" - ФОТО
18 Июля 18:40
Каратэ

В Гяндже состоялась церемония открытия международного турнира по каратэ "Олимпийские надежды" - ФОТО

В ходе двухдневного турнира будут определены победители и призеры в различных возрастных категориях
Гянджа примет международный турнир по каратэ
15 Июля 17:39
Каратэ

Гянджа примет международный турнир по каратэ

Соревнования "Олимпийские надежды" пройдут 17-19 июля

Азербайджанские каратисты вернулись с Кубка мира
14 Июля 10:41
Каратэ

Азербайджанские каратисты вернулись с Кубка мира - ФОТО

Сборная по киокушин карате привезла из Болгарии "золото"

Азербайджанские специалисты по каратэ получили международные судейские сертификаты - ФОТО
8 Июля 12:10
Каратэ

Азербайджанские специалисты по каратэ получили международные судейские сертификаты - ФОТО

Габиль Саядов, Рза Мустафаев и Вусал Мамедов отмечены в Варне

Азербайджанские каратисты выступят на международных соревнованиях в Варне
7 Июля 10:57
Каратэ

Азербайджанские каратисты выступят на международных соревнованиях в Варне

Национальная команда примет участие в турнирах по киокушин-карате

Самое читаемое

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет
24 Июля 10:26
Шахматы

Сегодня Вугару Гашимову исполнилось бы 40 лет - ВИДЕО

Выдающийся гроссмейстер оставил заметный след в истории азербайджанских шахмат

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО
25 Июля 10:14
ЧМ-2026

Чемпионы мира проводят отпуск на Ибице - ВИДЕО

Маркос Льоренте и Ферран Торрес отдыхают перед началом нового сезона

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"
24 Июля 17:29
Мировой футбол

"Арсенал" ждет решения Альвареса по "Барселоне"

Лондонский клуб готов предложить за аргентинца крупную сумму и Виктора Дьокереша
Петиция об исключении Аргентины с ЧМ-2026 едва не побила рекорд Гиннесса
23 Июля 10:26
ЧМ-2026

Петиция об исключении Аргентины с ЧМ-2026 едва не побила рекорд Гиннесса

Обращение собрало более 23 миллионов подписей