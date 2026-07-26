Сборная Азербайджана по каратэ завоевала четыре медали на чемпионате мира в Румынии - ФОТО

Сборная Азербайджана по традиционному каратэ добилась успешных результатов на 14-м чемпионате мира WUKF, проходящем в Румынии.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день соревнований член сборной Салман Салманов, выступив в соревнованиях по ката среди молодежи, стал чемпионом мира и завоевал две золотые медали.

Во второй день чемпионата еще два представителя нашей команды поднялись на пьедестал почета. Так, Алышан Азизов занял третье место в кумитэ среди молодежи (18–20 лет), а Анар Ализаде удостоился третьего места в кумитэ среди юниоров (14–15 лет).

Таким образом, сборная Азербайджана на 14-м чемпионате мира WUKF на данный момент завоевала две золотые и две бронзовые медали.

Сборная команда готовилась к соревнованиям под руководством главы направления традиционного каратэ, обладателя черного пояса 8-го дана Ахмеда Эфенди и главного тренера Бахрама Гатамова.