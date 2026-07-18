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В Гяндже состоялась церемония открытия международного турнира по каратэ "Олимпийские надежды" - ФОТО

Каратэ
Новости
18 Июля 2026 18:40
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В Гяндже состоялась церемония открытия международного турнира по каратэ "Олимпийские надежды" - ФОТО

Сегодня в Гянджинском олимпийском спортивном комплексе прошла торжественная церемония открытия международного турнира по каратэ "Олимпийские надежды".

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях принимают участие спортсмены из ряда зарубежных стран. Главные цели международного турнира — повышение соревновательного опыта молодых каратистов, укрепление дружеских связей между спортсменами и вклад в развитие международного спортивного сотрудничества.

В ходе двухдневного турнира будут определены победители и призеры в различных возрастных категориях.

Соревнования завершатся завтра, 19 июля.

İdman.Biz
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