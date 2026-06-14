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Ирина Зарецка завоевала золотую медаль Премьер-лиги Karate1 в Марокко - ФОТО

Каратэ
Новости
14 Июня 2026 23:20
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Ирина Зарецка завоевала золотую медаль Премьер-лиги Karate1 в Марокко - ФОТО

Лидер сборной Азербайджана по каратэ Ирина Зарецка завоевала золотую медаль на престижном турнире Премьер-лиги Karate1, прошедшем в столице Марокко — Рабате.

Как сообщает İdman.Biz, титулованная спортсменка не оставила шансов своим соперницам в весовой категории до 68 кг.

Зарецка, продемонстрировавшая уверенное выступление на протяжении всего международного турнира, завершила финальный поединок убедительной победой и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что сборная Азербайджана выступает на этих соревнованиях под руководством старшего тренера Рашада Гусейнова.

İdman.Biz
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