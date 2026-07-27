В Баку завершился технический семинар по каратэ - ФОТО

В Баку завершился технический семинар по каратэ.

Как сообщает İdman.Biz, двухдневный семинар проходил под руководством шеф-инструктора SKIF, обладателя черного пояса 8-го дана сэнсэя Манабу Мураками.

В ходе тренировок участникам были продемонстрированы технические особенности школы каратэ SKIF, современные методики и практические занятия. Семинар был направлен на совершенствование технической подготовки каратистов, обмен международным опытом и развитие потенциала тренеров и спортсменов.

В церемонии закрытия приняли участие президент Федерации каратэ Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Ульви Гулиев, члены правления Федерации, представители спортивной общественности и СМИ.