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В Баку завершился технический семинар по каратэ - ФОТО

Каратэ
Новости
27 Июля 2026 02:10
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В Баку завершился технический семинар по каратэ - ФОТО

В Баку завершился технический семинар по каратэ.

Как сообщает İdman.Biz, двухдневный семинар проходил под руководством шеф-инструктора SKIF, обладателя черного пояса 8-го дана сэнсэя Манабу Мураками.

В ходе тренировок участникам были продемонстрированы технические особенности школы каратэ SKIF, современные методики и практические занятия. Семинар был направлен на совершенствование технической подготовки каратистов, обмен международным опытом и развитие потенциала тренеров и спортсменов.

В церемонии закрытия приняли участие президент Федерации каратэ Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Ульви Гулиев, члены правления Федерации, представители спортивной общественности и СМИ.

İdman.Biz
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