В Гяндже прошел региональный семинар для каратистов и тренеров - ФОТО

В городе Гянджа был организован региональный семинар по каратэ для тренеров-преподавателей и спортсменов.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие, прошедшее при организационной поддержке Федерации каратэ Азербайджана, было направлено на оказание поддержки в процессе подготовки к предстоящим соревнованиям.

В семинаре приняли участие около 300 человек, представляющих регион, среди которых было около 200 спортсменов и почти 100 тренеров. В рамках программы были проведены теоретические и практические занятия, посвященные современным методикам тренировок, технико-тактической подготовке, правилам соревнований и судейским критериям. Также участникам были даны рекомендации по повышению уровня физической и психологической подготовки спортсменов.

По окончании семинара состоялось расширенное заседание с участием членов правления Федерации каратэ Азербайджана и тренеров-преподавателей.

На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы развития каратэ в регионе, совершенствование тренировочного процесса, подготовка молодых спортсменов, предстоящие турниры, а также вопросы укрепления сотрудничества между федерацией и регионами.