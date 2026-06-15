15 Июня 2026
RU

Ирина Зарецка: "Я могу быть хорошей женой, прекрасной мамой и лучшей спортсменкой в мире"

Каратэ
Новости
15 Июня 2026 01:10
14
Ирина Зарецка: "Я могу быть хорошей женой, прекрасной мамой и лучшей спортсменкой в мире"

Каратистка сборной Азербайджана Ирина Зарецка прокомментировала свою победу на турнире Премьер-лиги Karate1 в столице Марокко — Рабате.

Как сообщает İdman.Biz, титулованная спортсменка, поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 68 кг, поделилась своей радостью в соцсетях.

"И это золотая медаль! Наконец-то я завоевала свое 14-е "золото" на этапах Премьер-лиги. Возможность снова подняться на вершину подиума значит для меня гораздо больше, чем просто очередная награда. Это доказательство моей веры в то, что нет ничего невозможного", — заявила Зарецка.

Спортсменка также подчеркнула, что ей удается успешно совмещать семейную жизнь и профессиональный спорт:

"Я могу быть хорошей женой, прекрасной мамой и лучшей спортсменкой в мире. Спасибо за этот потрясающий сезон и за поддержку, которую я получаю от каждого из вас".

Напомним, что Ирина Зарецка завоевала золотую медаль в Рабате, одержав уверенную победу в финальном поединке.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ирина Зарецка завоевала золотую медаль Премьер-лиги Karate1 в Марокко - ФОТО
14 Июня 23:20
Каратэ

Ирина Зарецка завоевала золотую медаль Премьер-лиги Karate1 в Марокко - ФОТО

Сборная Азербайджана выступает на этих соревнованиях под руководством старшего тренера Рашада Гусейнова
Сборная Азербайджана по киокушин-каратэ выступит на чемпионате Европы - ФОТО
11 Июня 16:19
Каратэ

Сборная Азербайджана по киокушин-каратэ выступит на чемпионате Европы - ФОТО

Команда выступит под руководством главного тренера Фархада Мамедова
Азербайджанские каратисты завоевали восемь медалей на чемпионате Европы
10 Июня 17:38
Каратэ

Азербайджанские каратисты завоевали восемь медалей на чемпионате Европы - ФОТО

Три спортсмена стали победителями континентального первенства по сито-рю

Ирина Зарецка вошла в число лучших каратисток Премьер-лиги WKF
7 Июня 16:34
Каратэ

Ирина Зарецка вошла в число лучших каратисток Премьер-лиги WKF

Лидер сборной Азербайджана оказалась в топ-13 обладателей титула Grand Winner

Ренад Алиев избран вице-президентом Всемирной федерации шотокан
2 Июня 10:14
Каратэ

Ренад Алиев избран вице-президентом Всемирной федерации шотокан

Глава Комитета паракаратэ Азербайджана получил новую международную должность

Мадина Садыгова: “Ради этих чувств годами трудилась и не спала ночами” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
28 Мая 16:31
Каратэ

Мадина Садыгова: “Ради этих чувств годами трудилась и не спала ночами” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Первая азербайджанка, ставшая чемпионкой Европы по каратэ, дала интервью İdman.Biz

Самое читаемое

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"
13 Июня 07:19
Мировой футбол

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"

Каталонцы нацелились на Брэдли Баркола

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
14 Июня 01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"

Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии
14 Июня 09:58
ЧМ-2026

Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Австралийцы уверенно начали турнир, забив по голу в каждом из таймов

Камбэк по-корейски
12 Июня 08:59
ЧМ-2026

Камбэк по-корейски - ВИДЕО

Чехия не удержала преимущество в матче первого тура ЧМ-2026 по футболу