Ирина Зарецка: "Я могу быть хорошей женой, прекрасной мамой и лучшей спортсменкой в мире"

Каратистка сборной Азербайджана Ирина Зарецка прокомментировала свою победу на турнире Премьер-лиги Karate1 в столице Марокко — Рабате.

Как сообщает İdman.Biz, титулованная спортсменка, поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории до 68 кг, поделилась своей радостью в соцсетях.

"И это золотая медаль! Наконец-то я завоевала свое 14-е "золото" на этапах Премьер-лиги. Возможность снова подняться на вершину подиума значит для меня гораздо больше, чем просто очередная награда. Это доказательство моей веры в то, что нет ничего невозможного", — заявила Зарецка.

Спортсменка также подчеркнула, что ей удается успешно совмещать семейную жизнь и профессиональный спорт:

"Я могу быть хорошей женой, прекрасной мамой и лучшей спортсменкой в мире. Спасибо за этот потрясающий сезон и за поддержку, которую я получаю от каждого из вас".

Напомним, что Ирина Зарецка завоевала золотую медаль в Рабате, одержав уверенную победу в финальном поединке.