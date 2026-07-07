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Азербайджанские каратисты выступят на международных соревнованиях в Варне

Каратэ
Новости
7 Июля 2026 10:57
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Азербайджанские каратисты выступят на международных соревнованиях в Варне

Национальная команда Азербайджана по киокушин кай сэнши карате примет участие в международных соревнованиях, которые пройдут 7-11 июля в болгарском городе Варна.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию карате Азербайджана, сборная выступит на турнирах под руководством генерального секретаря федерации Габиля Саядова.

В состав азербайджанской делегации вошли 13 человек, включая представителей, тренеров и спортсменов.

Азербайджанские каратисты 7 июля примут участие в Кубке мира World Cup Varna по киокушин кай карате.

С 8 по 10 июля они выступят в соревнованиях SENSHI Amateur League, а 11 июля попробуют силы на профессиональном гала-вечере SENSHI.

Главная цель национальной команды — достойно представить Азербайджан на международной арене, добиться высоких результатов и внести вклад в развитие международного сотрудничества в киокушин-карате.

İdman.Biz
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