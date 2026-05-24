24 Мая 2026
В Газахе прошел региональный турнир по каратэ

24 Мая 2026 21:50
В Газах-Товузском регионе состоялся турнир по карате.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование было организовано представительством Федерации каратэ Азербайджана по Газах-Товузскому региону совместно с Газах-Товузским региональным управлением молодежи и спорта. Главная цель турнира — поддержка развития каратэ в регионе, повышение интереса молодежи к спорту и вклад в проект "Спортивная столица Азербайджана — Газах".

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Федерации каратэ Азербайджана Габиль Саядов и председатель Технического тренерского комитета Ахмед Эфенди.

В рамках соревнований свои силы проверили спортсмены, выступавшие в различных возрастных категориях. По итогам турнира победители и призеры были награждены дипломами и медалями.

İdman.Biz
