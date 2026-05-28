Мадина Садыгова: “Ради этих чувств годами трудилась и не спала ночами” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Каратистка Мадина Садыгова на недавнем чемпионате Европы вписала свое имя в историю отечественного спорта. Она стала первой азербайджанкой, завоевавшей "золото" Евро в этом виде боевых искусств. Девушка превратилась в символ силы, упорства и вдохновения для тысяч юных спортсменок страны.

В интервью İdman.Biz Садыгова рассказала о своем выступлении на чемпионате Европы, дальнейших целях и воспоминаниях из детства.



– Прошло несколько дней с финального поединка на чемпионате Европы. Эмоции уже стихли или все еще нет?

– Эмоции до сих пор не утихают. Ради этих чувств я годами упорно трудилась, проводила бессонные ночи. Эта медаль – не просто победа, а награда за годы тяжелой работы.

– Насколько сложным получился для вас путь к золотой медали на чемпионате Европы?

– Честно говоря, у меня была очень сложная группа. Она состояла из спортсменок, которые являются чемпионками и призерами последнего турнира Премьер-лиги Каратэ 1. Более того, соперница по полуфиналу на прошлых соревнованиях победила меня со счетом 4:5. На этот раз я выиграла у нее с тем же счетом. Для меня это был реванш, который дал еще больше уверенности в себе.

В финале же по началу я проигрывала со счетом 2:4. На мгновение даже показалось, что чемпионство уходит из рук. Но потом сказала себе, что нужно бороться до конца. В тот момент думала только о том, что гимн Азербайджана должен прозвучать в честь моей победы. Эта мысль придала мне дополнительные силы.

– В прошлом году в одном из интервью вы сказали, что верите в то, что войдете в историю. Что уже тогда придавало вам такую уверенность?

– Да, потому что на последнем чемпионате мира я дошла до четвертьфинала, но, к сожалению, осталась без медали. После этого дня дала себе такое обещание. В меня очень верили мой личный тренер, главный тренер сборной и товарищ по команде Асиман Гурбанлы, который всегда говорил: "Ты спортсменка, способная стать чемпионкой". И эта вера передалась мне самой. Сейчас же моя следующая большая цель – стать чемпионкой Европейских игр и чемпионата мира.

– Хотелось бы узнать вас поближе. Расскажите, где и как вы росли?

– Мой отец родом из села Джардам Агдашского района. Но поскольку он работал в Гяндже, родилась именно там. Выросла в семье военного и с детства росла в атмосфере дисциплины и любви к Родине. Любовь к каратэ же у меня появилась после переезда в Баку. Я увидела нашего соседа по имени Муса в кимоно для каратэ и очень вдохновилась. Именно с того дня под руководством Сеймура Худавердиева начался мой путь в этом спорте.

– Свою победу на чемпионате Европы вы посвятили отцу. Какую роль он сыграл в вашем становлении как личности и спортсменки?

– Я была ребенком, когда потеряла отца, но многое навсегда осталось в моей памяти. Он всегда учил нас любить наше государство, флаг, гимн и Карабах. Для меня он был настоящим героем. Любовь к Родине и своему народу я унаследовала от отца и воспринимаю это как его завет.

– Вы также тренируете детей. Как думаете, как ваш успех повлияет на новое поколение каратистов?

– Да, я уже больше года тренирую детей. Честно говоря, это совершенно особенные чувства. Когда вижу, как они завоевывают медали на соревнованиях, иногда радуюсь даже больше, чем собственным успехам. Верю, что в будущем вырастет сильное поколение азербайджанских каратистов. И думаю, что моя историческая победа станет большой мотивацией особенно для молодых девушек. Потому что каждая азербайджанская спортсменка достойна такого успеха. Просто этот путь долгий, трудный и требует большой ответственности. Главное – не останавливаться на полпути и не обращать внимания на людей, которые пытаются тянуть тебя вниз. Пусть юные атлеты помнят, что однажды тоже смогут вписать свое имя золотыми буквами в историю.