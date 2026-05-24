24 Мая 2026
RU

Женская сборная Азербайджана по карате завоевала бронзу ЧЕ

Каратэ
Новости
24 Мая 2026 19:50
12
Женская сборная Азербайджана по карате завоевала бронзу ЧЕ

Женская сборная Азербайджана по кумите отметилась очередным успехом на чемпионате Европы по каратэ в немецком Франкфурте, пополнив копилку национальной команды еще одной наградой.

Как сообщает İdman.Biz, в поединке за бронзовую медаль наша женская команда нанесла поражение сборной Украины со счетом 2:1.

Благодаря этому успеху азербайджанские каратистки официально гарантировали себе участие в Кубке мира, который пройдет в ноябре в китайском городе Гуанчжоу.

Отметим, что ранее на чемпионате Европы Медина Садыхова (55 кг) завоевала золотую медаль, а Ирина Зарецка (68 кг) удостоилась "бронзы". Кроме того, бронзовые награды на престижном турнире завоевали трое азербайджанских паракаратистов — Видади Халыгов, Фаррух Гайбалиев и Айсель Ахмедли.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджан завоевал еще одну медаль на Евро паракарате
18:01
Каратэ

Азербайджан завоевал еще одну медаль на Евро паракарате

Видади Халыгов поднялся на пьедестал в Германии

Мадина Садыгова взяла "золото" на чемпионате Европы по каратэ во Франкфурте - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
23 Мая 21:26
Каратэ

Мадина Садыгова взяла "золото" на чемпионате Европы по каратэ во Франкфурте - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Садыгова вошла в историю как первая каратистка-азербайджанка, ставшая чемпионкой Евро
Азербайджанские паракаратисты завоевали две "бронзы" на Евро
22 Мая 21:59
Каратэ

Азербайджанские паракаратисты завоевали две "бронзы" на Евро - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гайбалиев и Ахмедли поднялись на пьедестал в Германии

Анар Байрамов встретился с призерами чемпионата мира по каратэ среди дефлимпийцев - ФОТО
21 Мая 22:08
Каратэ

Анар Байрамов встретился с призерами чемпионата мира по каратэ среди дефлимпийцев - ФОТО

В завершение встречи наставникам и отличившимся бойцам от имени Дефлимпийского комитета были вручены заслуженные награды
Азербайджанская каратистка Медина Садыхова вышла в финал чемпионата Европы
21 Мая 19:02
Каратэ

Азербайджанская каратистка Медина Садыхова вышла в финал чемпионата Европы

Она гарантировала себе как минимум серебряную награду
Две каратистки сборной Азербайджана поборются за бронзу ЧЕ
21 Мая 11:41
Каратэ

Две каратистки сборной Азербайджана поборются за бронзу ЧЕ

Гюлай Оруджова дошла до полуфинала, Ирина Зарецка сохраняет шансы на медаль

Самое читаемое

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"
21 Мая 22:44
Мировой футбол

Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"

Над возможным приглашением в клуб Ираолы работает Ричард Хьюз
В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ
22 Мая 14:48
Зимние виды спорта

В России резко раскритиковали Плющенко-младшего за переход в сборную Азербайджана – ОБЗОР İDMAN.BİZ

При этом заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не считает, что россияне потеряли талантливого фигуриста