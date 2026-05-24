Женская сборная Азербайджана по карате завоевала бронзу ЧЕ

Женская сборная Азербайджана по кумите отметилась очередным успехом на чемпионате Европы по каратэ в немецком Франкфурте, пополнив копилку национальной команды еще одной наградой.

Как сообщает İdman.Biz, в поединке за бронзовую медаль наша женская команда нанесла поражение сборной Украины со счетом 2:1.

Благодаря этому успеху азербайджанские каратистки официально гарантировали себе участие в Кубке мира, который пройдет в ноябре в китайском городе Гуанчжоу.

Отметим, что ранее на чемпионате Европы Медина Садыхова (55 кг) завоевала золотую медаль, а Ирина Зарецка (68 кг) удостоилась "бронзы". Кроме того, бронзовые награды на престижном турнире завоевали трое азербайджанских паракаратистов — Видади Халыгов, Фаррух Гайбалиев и Айсель Ахмедли.