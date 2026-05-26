Чемпионка Европы по карате: "Благодарна всем, кто меня поддерживал"

26 Мая 2026 14:21
Азербайджанская каратистка Мадина Садыгова, завоевавшая золотую медаль чемпионата Европы в Германии в весовой категории до 55 кг, вернулась на Родину.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева членов сборной Азербайджана встретили представители Конфедерации профсоюзов Азербайджана и Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана.

Садыгова поблагодарила государство и всех, кто поддерживал ее на пути к титулу чемпионки Европы.

"Я также работаю тренером-преподавателем в Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана. К турниру готовилась очень серьезно. После успеха на Играх исламской солидарности моей следующей целью было стать чемпионкой Европы. Я достигла этой цели. Благодарю своих тренеров, партнеров по команде, Федерацию каратэ Азербайджана и Конфедерацию профсоюзов Азербайджана за поддержку. Для меня большая гордость - вернуться на Родину и увидеть такую теплую встречу", - заявила спортсменка.

Каратистка также рассказала о сложностях финального поединка.

"Я хорошо знала соперницу, мы давно знакомы друг с другом. В начале боя уступала в счете, но в итоге смогла победить со счетом 9:6 и завоевать титул чемпионки Европы", - отметила Садыгова.

Тренер спортсменки Сеймур Худавердиев подчеркнул, что верит в дальнейшие успехи каратистки.

"Мадина - очень дисциплинированная спортсменка. Мы все верили, что она станет чемпионкой Европы, и она оправдала ожидания. Уверены, что она сможет добиться успеха и на чемпионате мира", - сказал специалист.

Отметим, что Мадина Садыгова стала первой азербайджанской каратисткой, выигравшей золото чемпионата Европы среди взрослых в весовой категории до 55 кг.

