Азербайджан завоевал еще одну медаль на Евро паракарате

Сборная Азербайджана по паракарате успешно выступила на чемпионате Европы в немецком Франкфурте.
Как сообщает İdman.Biz, представитель национальной команды Видади Халыгов стал бронзовым призером турнира в категории K30.
В поединке за третье место азербайджанский спортсмен победил представителя Греции Лампоса Карантонакиса и завоевал бронзовую медаль.
Отметим, что днем ранее бронзовыми призерами чемпионата Европы также стали Фаррух Гайбалиев и Айсель Ахмедли.
Таким образом, азербайджанские паракаратисты завершили турнир с тремя бронзовыми наградами.