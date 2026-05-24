Азербайджан завоевал еще одну медаль на Евро паракарате

Сборная Азербайджана по паракарате успешно выступила на чемпионате Европы в немецком Франкфурте.

Как сообщает İdman.Biz, представитель национальной команды Видади Халыгов стал бронзовым призером турнира в категории K30.

В поединке за третье место азербайджанский спортсмен победил представителя Греции Лампоса Карантонакиса и завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что днем ранее бронзовыми призерами чемпионата Европы также стали Фаррух Гайбалиев и Айсель Ахмедли.

Таким образом, азербайджанские паракаратисты завершили турнир с тремя бронзовыми наградами.