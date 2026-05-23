Мадина Садыгова взяла "золото" на чемпионате Европы по каратэ во Франкфурте - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

23 Мая 2026 21:26
Азербайджанская каратистка Мадина Садыгова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем во Франкфурте (Германия).

Как сообщает İdman.Biz, спортсменка, выступающая в весовой категории 55 кг, оказалась сильнее всех своих соперниц.

Тем самым Садыгова вошла в историю как первая каратистка-азербайджанка, ставшая чемпионкой Европы среди взрослых.

21:14

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецка поднялась на пьедестал почета на чемпионате Европы среди взрослых, проходящем в немецком Франкфурте.

Как сообщает İdman.Biz, титулованная спортсменка — серебряный призер Летних Олимпийских игр в Токио-2020, чемпионка мира и Европы — успешно провела поединок за третье место.

В схватке за бронзовую медаль Зарецка сошлась на татами с финалисткой прошлого европейского первенства Марией Нието из Испании. Ирина продемонстрировала полное превосходство над соперницей, одержав уверенную победу со счетом 6:1.

Другая наша представительница Гюлай Оруджова в поединке за бронзовую медаль уступила боснийке Эмине Сипович со счетом 4:0. Наш каратист Аслан Достуев в борьбе за третье место также потерпел поражение от черногорца Балши Войновича — 2:7.

