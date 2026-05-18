18 Мая 2026
RU

В Азербайджане прошел международный турнир по каратэ памяти Мирали Сеидова - ФОТО

Каратэ
Новости
18 Мая 2026 17:14
26
В Азербайджане прошел международный турнир по каратэ памяти Мирали Сеидова

В Азербайджане состоялся турнир по киокушинкай каратэ, посвященный памяти заслуженного тренера республики по каратэ Мирели Сеидова.

Как сообщает İdman.Biz, в соревновании приняли участие около 400 спортсменов из разных регионов страны, которые выступили в различных возрастных и весовых категориях.

Во время церемонии открытия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, также была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Президент Федерации каратэ Азербайджана Ульви Гулиев, выступая на мероприятии, отметил вклад Мирали Сеидова в развитие азербайджанского каратэ.

По его словам, покойный тренер сыграл важную роль в воспитании молодежи в духе патриотизма.

В рамках турнира членам семьи Мирали Сеидова были вручены памятные плакеты и почетные сертификаты. Также ряд тренеров и спортсменов получили награды.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские каратисты завоевали шесть медалей чемпионата Европы
13 Мая 20:55
Каратэ

Азербайджанские каратисты завоевали шесть медалей чемпионата Европы - ФОТО

Сборная успешно выступила на турнире в Батуми
Азербайджанский каратист стал чемпионом Европы - ВИДЕО
9 Мая 19:50
Каратэ

Азербайджанский каратист стал чемпионом Европы - ВИДЕО

Соревнования среди подростков и молодежи завершатся 10 мая
Юсиф Азимзаде: "Вся наша школа гордится мной" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Мая 17:08
Каратэ

Юсиф Азимзаде: "Вся наша школа гордится мной" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Чемпион мира поделился своими впечатлениями о победе

Хикмет Агаев "После победы друзья меня ждали в родном Сумгайыте" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО
2 Мая 15:21
Каратэ

Хикмет Агаев "После победы друзья меня ждали в родном Сумгайыте" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Чемпион мира рассказал, как его встретили дома

Сахиб Сахибли: "Повeрил в свое чемпионство ужe послe пeрвого боя" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО
2 Мая 11:46
Каратэ

Сахиб Сахибли: "Повeрил в свое чемпионство ужe послe пeрвого боя" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Каратист-дефимпиец поделился своими впечатлениями о победе
Азербайджан взял "золото" и "бронзу" на чемпионате мира в Стамбуле
27 Апреля 16:26
Каратэ

Азербайджан взял "золото" и "бронзу" на чемпионате мира в Стамбуле

Успех в Турции: каратисты Азербайджана вернулись с медалями

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше