В Азербайджане прошел международный турнир по каратэ памяти Мирали Сеидова - ФОТО

В Азербайджане состоялся турнир по киокушинкай каратэ, посвященный памяти заслуженного тренера республики по каратэ Мирели Сеидова.

Как сообщает İdman.Biz, в соревновании приняли участие около 400 спортсменов из разных регионов страны, которые выступили в различных возрастных и весовых категориях.

Во время церемонии открытия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, также была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Президент Федерации каратэ Азербайджана Ульви Гулиев, выступая на мероприятии, отметил вклад Мирали Сеидова в развитие азербайджанского каратэ.

По его словам, покойный тренер сыграл важную роль в воспитании молодежи в духе патриотизма.

В рамках турнира членам семьи Мирали Сеидова были вручены памятные плакеты и почетные сертификаты. Также ряд тренеров и спортсменов получили награды.