Азербайджан взял "золото" и "бронзу" на чемпионате мира в Стамбуле

27 Апреля 2026 16:26
В турецком Стамбуле завершился чемпионат мира по шотокан-карате, на котором представители Азербайджана добились успешных результатов.

Как сообщает İdman.Biz, бронзовую медаль в соревнованиях среди взрослых завоевал Ульви Мамедов, выступавший в весовой категории до 84 кг.

Еще более высокого результата добился Эльнур Алиев, который представлял страну в категории ветеранов (35–45 лет). Азербайджанский спортсмен уверенно прошел турнирную дистанцию, победил всех соперников и стал обладателем золотой медали.

Таким образом, национальная команда завершила мировое первенство с двумя наградами различного достоинства. Отмечается, что делегация Азербайджана достойно представила страну на международном турнире.

İdman.Biz
