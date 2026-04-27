Азербайджан взял "золото" и "бронзу" на чемпионате мира в Стамбуле

В турецком Стамбуле завершился чемпионат мира по шотокан-карате, на котором представители Азербайджана добились успешных результатов.

Как сообщает İdman.Biz, бронзовую медаль в соревнованиях среди взрослых завоевал Ульви Мамедов, выступавший в весовой категории до 84 кг.

Еще более высокого результата добился Эльнур Алиев, который представлял страну в категории ветеранов (35–45 лет). Азербайджанский спортсмен уверенно прошел турнирную дистанцию, победил всех соперников и стал обладателем золотой медали.

Таким образом, национальная команда завершила мировое первенство с двумя наградами различного достоинства. Отмечается, что делегация Азербайджана достойно представила страну на международном турнире.